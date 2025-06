Campioni amatori: la Cantera Palmese vince il titolo

DI Sofia Kianova

Si è disputata sabato scorso allo stadio Lopresti di Palmi la finale Amatori tra la Cantera Palmese e la squadra San Pietro Calcio 2010 di Reggio Calabria. La gara si è conclusa con il risultato di 2 a 1 a favore della Cantera Palmese, a seguito di una partita di calcio molto emozionante e combattuta. La partita è stata molto accanita e si è decisa solo ai tempi supplementari, con la Cantera Palmese che ha segnato la rete decisiva aggiudicandosi il titolo di Campione Amatori Distrettuale FIGC-LND di Gioia Tauro.

L’incontro è stato molto combattuto bisogna sottolineare che La Cantera Palmese ha giocato con un calciatore espulso nel primo tempo regolamentare ed un altro nel primo tempo supplementare.

La gara ha avuto la svolta definitiva quando è entrato in campo l’indimenticabile campione del calcio calabrese e nazionale Ciccio Cozza. L’importanza del ruolo di Ciccio Cozza, che è entrato in campo nel secondo tempo supplementare, è stata evidente: ha avuto un impatto determinante ed è stato il momento chiave della partita!

Un repertorio di sua fattura il calcio di punizione dal limite dell’area con il portiere avversario che è riuscito a deviare il pallone all’incrocio dei pali con un grande tuffo è stato un momento di grandi ricordi.

E poi, subito dopo, lo stesso Cozza che ha fornito l’assist per la seconda rete che ha deciso la partita a favore della Cantera Palmese. Cozza ha dimostrato ancora una volta le sue abilità di grande calciatore, e la sua entrata in campo é stata determinante per la vittoria della sua squadra.

È chiaro che Cozza è un giocatore di grande talento e esperienza, e la sua presenza in campo ha fatto la differenza. La sua abilità nel fornire assist ai compagni di squadra è stata fondamentale per la vittoria della Cantera Palmese.

La premiazione finale è stata un momento importante della giornata! I componenti della FIGC delegazione di Gioia Tauro hanno premiato la terna arbitrale e le squadre partecipanti con grande solennità.

La premiazione della terna arbitrale (composta da Leonardo Sgrò, Linda Lecchi e Francesco Samuele Spanò) da parte di Clemente Corvo, la premiazione della seconda classificata da parte di Saverio Managò e la premiazione della squadra vincente da parte di Antonio Pisano, delegato distrettuale di Gioia Tauro, sono stati momenti di grande riconoscimento per le squadre e gli arbitri che hanno partecipato al torneo.

La FIGC delegazione di Gioia Tauro ha organizzato la premiazione con grande cura e attenzione nei minimi dettagli, e che i delegati abbiano fatto un ottimo lavoro nel riconoscere i meriti delle squadre e degli arbitri. Complimenti alla FIGC delegazione di Gioia Tauro per l’organizzazione dell’evento!

Auguri alla squadra della Cantera Palmese che con questa vittoria ha avuto il pass per le fasi regionali del campionato amatori!