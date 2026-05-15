Campionati Italiani Assoluti e di Categoria Cadetti e Sperimentali di Kickboxing: la scuola di kickboxing ASD Irhouza Do si è presentata con 8 atleti

Nella splendida cornice del Palazzo del Turismo di Jesolo, lo scorso 10 maggio si sono tenuti i Campionati Italiani Assoluti e di Categoria Cadetti e Sperimentali di Kickboxing.

L’evento ha registrato un’affluenza straordinaria di atleti provenienti da ogni angolo d’Italia, a conferma di come gli sport da combattimento siano in una fase di costante crescita.

In questo contesto di altissimo livello, la scuola di kickboxing ASD Irhouza Do si è presentata con 8 atleti. Nonostante quasi tutta la squadra fosse alla prima esperienza nazionale, i ragazzi si sono battuti con grinta e coraggio, sempre con rispetto per gli avversari, anche nella sconfitta.

La spedizione ha portato a casa risultati di assoluto rilievo, coronati da un titolo italiano.

Gabriele Corrone iscritto in una doppia categoria di peso, nella categoria -45 kg Old Cadet GAV (cinture Giallo-Arancio-Verdi) ha iniziato alla grande, vincendo il primo match, per poi fermarsi al secondo incontro. Ha invece completato l’opera nella categoria -40 kg Old Cadet GAV, dove ha gestito la finale in modo magistrale nonostante la giovane età, vincendo per manifesta superiorità (scarto di 10 punti) e laureandosi ufficialmente Campione Italiano.

Flaminia Pino impegnata in due categorie sperimentali, stringe i denti contro un lieve infortunio rimediato durante il primo incontro. Dimostrando coraggio e tenacia, ha continuato a combattere portando a casa una meritatissima medaglia d’argento.

Riccardo Dimitrov nella categoria -30 Young Cadet GAV, ha vinto il primo incontro per manifesta superiorità. Nel secondo match si è arreso solo alla strepitosa rimonta dell’avversario, conquistando comunque un ottimo e prezioso terzo posto.

I complimenti dei maestri e dello staff tecnico vanno anche a tutti gli altri componenti del team che hanno onorato la manifestazione: Giannone Raffaele Nazareno, Pino Massimo Valerio, Pochiero Leonardo, Riccio Rocco, Straropoli Rita.

Orgogliosi del percorso di crescita dimostrato da tutto il gruppo, l’ASD Irhouza Do riprende ora gli allenamenti con rinnovato entusiasmo, puntando dritti verso il prossimo obiettivo, i Campionati Italiani Assoluti e di Categoria Senior.



