Campana (AVS): “Sondaggi non fermeranno il cambiamento. Tridico rappresenta l’unica proposta credibile per la Calabria”

Puntiamo su sanità pubblica, giustizia sociale e opportunità per i giovani

Il portavoce regionale di Europa Verde-Verdi/Avs, annuncia la sua candidatura al consiglio regionale: «Non saranno i sondaggi a fermare la voglia di cambiamento dei calabresi. Tridico rappresenta l’unica proposta credibile per la Calabria»

«Il nostro impegno in questa campagna elettorale sarà massimo. Illustreremo alle cittadine e ai cittadini la nostra idea di Calabria, attraverso il programma della coalizione che pone le sue basi sulla sanità pubblica, sulla giustizia sociale, sulle infrastrutture con particolare attenzione alle aree interne e sul welfare. Dobbiamo sostenere chi è più in difficoltà, considerando che oggi un calabrese su due è a rischio povertà».

È quanto dichiara Giuseppe Campana, portavoce regionale di Europa Verde-Verdi/Avs, nell’annunciare la sua candidatura per il rinnovo del Consiglio regionale nelle elezioni del 5 e 6 ottobre.

«Non saranno le rilevazioni statistiche, spesso interpretate in modo strumentale, a modificare la voglia di riscatto delle calabresi e dei calabresi, in un momento storico in cui la crisi economica pesa in modo drammatico sulla nostra regione. Per questo motivo riteniamo che Pasquale Tridico possa essere una figura di riferimento importante per guidare il cambiamento, con una visione capace di valorizzare il pubblico e di contrastare le disuguaglianze».

«Ho deciso di candidarmi per senso di responsabilità, perché credo in una Calabria migliore. La nostra terra non può essere raccontata soltanto attraverso slogan e campagne di immagine: ha bisogno di concretezza, di riforme vere e di condizioni che permettano ai giovani di scegliere di restare, o di tornare, grazie a opportunità generate da una buona politica. Noi – conclude Campana – abbiamo il dovere di crederci. Insieme».