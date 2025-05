Camere Penali della Calabria, lettera aperta al presidente dell’Anm di Catanzaro, “Calabria giudiziaria da dimenticare”

La lettura della Sua intervista a magistratura.it pubblicata nei giorni scorsi spinge a riflettere sulle ragioni per cui

in Calabria sui temi sensibili non si riesce a sviluppare un sereno confronto tra magistratura e avvocati penalisti.

Non è una scoperta, ce ne siamo fatti una ragione. E nemmeno varrebbe la pena di prendere penna e calamaio

per acconciare repliche. Ma nel caso specifico non se ne può fare a meno perché il merito delle questioni

trattate nell’intervista attiene ai diritti calpestati degli ultimi. E gli ultimi per noi son tutti quelli che nel conflitto

con l’autorità ci rimettono dignità e libertà, la carne e lo spirito insieme. Si tratta quindi di argomenti da

affrontare con certo rigore che non si prestano a polemiche strumentali.

Il merito dunque.

▪ Non coglie nel segno quando ci rimprovera scarsa attenzione alla carenza degli organici nel distretto di

Catanzaro. Vero il contrario perché le Camere Calabresi – a quanto pare nemmeno ascoltate dai diretti

interessati- hanno ripetutamente denunciato le difficili condizioni, le carenze strutturali e il malsano

squilibrio tra l’organico di GIP e giudici del Riesame da un lato, quello dei PM dall’altro, con inevitabili

conseguenze sulla qualità del prodotto cautelare;

▪ Nemmeno sulle ragioni per le quali si imbastiscono processi di massa dalle nostre parti. Imposte dalla

tipologia di reato? No Presidente, i maxiprocessi non sono un castigo di Dio. È impopolare, ma

terribilmente vero, che i maxi costruiti a misura di inevitabile ingiustizia, consentono importanti

economie di scala: si impiegano 3 giudici per giudicare 220 in un unico processo di massa piuttosto che

30 per giudicarne lo stesso numero in 10 processi da 20 imputati ciascuno. È una scelta organizzativa

nociva e non certo obbligata. Penalizza il diritto ad un processo giusto che soccombe sotto i colpi

dell’imperante efficientismo a basso costo che dà l’impronta al sistema. Abbiamo chiesto di discutere

esattamente di questo negli ultimi 5 anni; e con la forza di cui siamo capaci anche da ultimo con i

documenti prodotti tra giugno ‘24 e gennaio ‘25 al culmine della mobilitazione sui temi della Calabria

Giudiziaria. Nessun segno di attenzione sul punto;

▪ Apprendiamo che la “cura” Gratteri ha diffuso entusiasmo contagioso. Nessuno può impedirLe di

sentirsi parte di quella temperie. Non scopriamo oggi che i grandi numeri della gestione del

predestinato sono stati il prodotto di un’opera collettiva alla quale ha partecipato (con entusiasmo,

pare) la magistratura giudicante saldata al potere inquirente dalla missione di sbarrare la strada al

nemico comune. E non dimentichiamo che chi tra voi non si è fatto contagiare dall’entusiasmo ha

pagato un prezzo molto alto.

▪ Le Camere Penali calabresi avrebbero invece peccato moltissimo, lo spiega bene nella Sua intervista,

strumentalizzando dati sulle detenzioni ingiuste per attaccarvi sul punto dolente dell’errore giudiziario

e delle sue conseguenze. Avremmo formulato accuse infondate che si sarebbero dissolte dopo i

chiarimenti della Presidente della Corte d’Appello e ci saremmo anche visti costretti a revocare

l’astensione basata su temerarie denunce di camuffamento dei numeri delle detenzioni ingiuste.

Sappiamo bene che la categoria cui Lei appartiene è tanto influente da potersi permettere di riscrivere

la storia secondo le esigenze del momento. Anche quella recente dei nostri turbolenti rapporti. Ma,

perché l’opera di revisione si compia, dall’altra parte dovrebbero esserci uomini smemorati o tanto

servili da essere disposti a rinunciare alla memoria. Noi, per il momento, giriamo al largo dagli uni e

dagli altri.

E quindi cerchiamo di riportare a galla i fatti che Lei sembra aver perso di vista:

Catanzaro negli anni bui che tanti entusiasmi hanno acceso tra le vostre fila, era il luogo in cui si

stabilivano priorità per le pretese cautelari del pubblico ministero dirottando invece su un binario

morto istanze di libertà degli imputati;

Nella primavera del 2023, la lettura superficiale delle statistiche ministeriali in materia di

riparazione da detenzione ingiusta faceva pensare che Catanzaro fosse diventata un’isola felice (nel

2022 appena 800.000 euro di risarcimenti, al decimo posto tra le Corti d’Appello italiane). Si

trattava di una falsa apparenza che dipendeva dall’effetto combinato della paralisi dei ruoli della

riparazione per ingiusta detenzione (i fascicoli si accumulavano negli scaffali) e dal tasso

singolarmente elevato di decisioni di rigetto delle richieste di risarcimento;

La lettura in controluce delle statistiche elaborate dal Ministero in realtà rivelava che, in materia di

ingiusta detenzione, Catanzaro aveva il record italiano di incremento dell’arretrato nel periodo 18-

22 (+42%) oltre che una percentuale di rigetti, il 61%, più alta di 35 punti rispetto a quella di

Reggio Calabria (26%), e di 13 punti rispetto alla media nazionale (48%).

Lo denunciammo apertis verbis come siamo abituati a fare. La Presidenza della Corte d’Appello, che non aveva

mai fornito i dati che le Camere Penali nei mesi precedenti avevano richiesto, dopo la pubblicazione del

rapporto annuale in realtà, aveva ben poco da precisare. A parte il refrain della maestà offesa (le “Camere Penali

sono istituzionalmente scorrette”), nel merito le giustificazioni espresse a proposito di tanta singolare situazione,

confermavano la verità dei fatti denunziati. Spiegava la Presidente pro-tempore, che il congelamento dei ruoli

della riparazione per ingiusta detenzione dipendeva soltanto dalla necessità di destinare le risorse limitate alla

celebrazione dei processi con detenuti. Ma si trattava di giustificazioni deboli. Anzi debolissime. Lo dimostrava

il risultato impietoso del confronto con i dati di Reggio Calabria, sede con carenze endemiche di organico e con

elevatissimo numero di processi con detenuti, che tuttavia nello stesso periodo (18-22) non solo non aveva

accumulato arretrato ma lo aveva ridotto del 17%, definendo il doppio delle procedure rispetto a Catanzaro

(755 contro 355).

Comprenderà Presidente, che una volta scoperchiata la pentola, messo a nudo il “metodo Catanzaro” di

camuffamento dei danni collaterali della giustizia penale, l’astensione si tenne regolarmente.

Quella e tutte le altre proclamate tra il 2021 e il 2025. Altro che costretti a revocarle.

Anche perché tutte le volte in cui i penalisti calabresi hanno denunciato pratiche oppressive dei diritti di difesa,

si sono scontrati con la sistematica indisponibilità delle rappresentanze istituzionali a discuterne pubblicamente.

Per non dire della magistratura associata che, con la rilevante eccezione di Magistratura Democratica, ha

manifestato indifferenza nel migliore dei casi; oppure allarme contro gli avvocati accusati di voler delegittimare

la figura del giudice. Ci avete fatto ben comprendere che nella marcia contro il male assoluto non sono

ammessi dubbi e nemmeno uno sguardo distratto rivolto alle macerie e alle vittime rimaste sul terreno.

E ne siamo preoccupati perché la capacità di riconoscere le ragioni dell’altro e di dubitare delle proprie è argine

democratico contro derive autoreferenziali e autoritarie. Ancor più preoccupa in chiave funzionale perché sulla

disponibilità a mettere in gioco i propri pre-convincimenti dovrebbe essere incardinata l’attitudine a giudicare.

Altro che contagioso entusiasmo dei PM di lotta e di potere. Abbiamo un’altra idea di giurisdizione signor

Presidente, lontana dalla teoria dei danni collaterali fisiologici, utile a placare le nostre coscienze ma non a

individuare i fattori distorsivi o a ristorare le vittime.

Siamo sicuri che non vorrà farcene una colpa e che anzi raccoglierà il nostro invito a confrontarsi

pubblicamente su temi difficili e sempre attuali, numeri e documenti alla mano.

Almeno non ce le manderemo a dire…

Palmi, 13 Maggio 2025

Camera Penale “E. Donadio” di Castrovillari

Il Presidente – Avv. Michele Donadio

Camera Penale “A. Cantàfora” di Catanzaro

Il Presidente – Avv. Francesco Iacopino

Camera Penale di Cosenza “Avvocato Fausto Gullo”,

Il Presidente – Avv. Roberto Le Pera

Camera Penale “G. Scola” di Crotone

Il Presidente – Avv. Romualdo Truncè

Camera Penale “Avv. Felice Manfredi” di Lamezia Terme

Il Presidente -Avv. Renzo Andricciola

Camera Penale “G. Simonetti” di Locri

Il Presidente – Avv. Antonio Alvaro

Camera Penale “E. Lo Giudice” di Paola

Il Presidente – Avv. Giuseppe Bruno

Camera Penale “G. Sardiello” di Reggio Calabria

Il Presidente Avv. Francesco Siclari

Camera Penale di Rossano

Il Presidente – Avv. Giovanni Zagarese

Camera Penale “F. Casuscelli” di Vibo Valentia

Il Presidente -Avv. Giuseppe Mario Aloi

Per il Coordinamento delle Camere Penali Calabresi

Avv. Giuseppe Milicia

Presidente Camera Penale “V. Silipigni” di Palmi