Calciomercato Napoli, Beukema vicinissimo: il Bologna non può più resistere

Il difensore centrale olandese vuole il club partenopeo: offerta da 30 milioni di euro più 2 di bonus agli emiliani

Dopo qualche giorno in stand-by, il Napoli sta tornando alla carica. La vittoria dello scudetto all’ultima giornata contro l’Inter è solo l’inizio per mister Conte, deciso ad alzare ulteriormente l’asticella in vista della prossima stagione. Il club partenopeo infatti si sta guardando attorno per rinforzare tutti i reparti.

Sono già arrivati De Bruyne e Mariunucci, è vicinissimo anche Noa Lang per cui manca praticamente solo l’ufficialità. Ecco quindi che il direttore sportivo Manna si sta concentrando sul quarto colpo in entrata di questo calciomercato estivo: Sam Beukema, difensore centrale olandese di proprietà del Bologna.

Le parti si stanno avvicinando pian piano ormai dalla fine del campionato ed ora siamo davvero solo ai dettagli, ormai limati tutti anche quelli da entrambe le parti. Il ragazzo ha comunicato da tempo al club rossoblu la sua volontà di volersi trasferire nel club campione d’Italia con cui la prossima stagione vorrà giocare anche la Champions League. Fenucci, Sartori e Di Vario ormai non possono più resistere.

Il Bologna deve lasciare andare Beukema al Napoli: le cifre dell’operazione

Il Bologna ormai l’ha capito: Beukema non giocherà in rossoblu l’anno prossimo. La squadra felsinea ha fatto tutto il possibile e per un momento sembrava poter riuscire a trattenere l’olandese, ma non c’è più niente da fare. Verrà fatto un ulteriore sforzo per Lucumì, ma il pressing del Napoli per Beukema è stato troppo insistente e alla fine vincente.

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da “Sky Sport”, il Napoli avrebbe messo sul piatto una nuova offerta pari a 30 milioni di euro di parte fissa più altri 2 milioni di bonus al raggiungimento di determinate condizioni. Si tratta sostanzialmente della cifra che aveva richiesto il club del presidente Joey Saputo per lasciar partire il suo difensore centrale.

L’ok definitivo del Bologna è quindi atteso ad ore. Nella prossima stagione, Beukema giocherà con la maglia del Napoli al fianco di Buongiorno.

La rassegnazione rossoblu è testimoniata anche dal fatto che il Bologna si è già tutelato andando a pescare un difensore centrale che avrà l’arduo compito di sostituire proprio Beukema: si tratta di Martin Vitik, giocatore ceco classe 2003 arrivato dallo Sparta Praga. I rossoblu credono tanto in lui, a tal punto da versare ben 11 milioni di euro per acquistarlo a titolo definitivo. Nell’idea di mister Italiano, sarà lui il nuovo difensore titolare nella sua linea a 4 al fianco del compagno colombiano.