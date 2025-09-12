Calcio, clamorosa decisione degli ultras della gioese, diserteranno le partite in casa. Costi troppo elevati dei biglietti

DISERTIAMO LE PARTITE IN CASA – PRESENTI SOLO IN TRASFERTA

A malincuore, ma con fermezza, annunciamo la nostra decisione di disertare tutte le partite casalinghe.

Abbiamo provato a dialogare con la società, chiedendo una politica dei prezzi equa e accessibile per tutti: tifosi, famiglie, giovani e appassionati.

La risposta è stata un secco rifiuto.

Nessuna apertura, nessuna volontà di ascolto, nessuna considerazione per chi ha sempre sostenuto questi colori, anche nei momenti più difficili.

Non possiamo accettare che il calcio venga trasformato in un privilegio per pochi.

Finché non verranno adottati criteri di equità e rispetto, non entreremo più “in casa”.

Né a Cittanova,ne a Rosarno, né in nessun altro stadio che venga chiamato “casa” solo per comodità.

Saremo invece presenti in trasferta, ovunque, per onorare la maglia, per sostenere chi la indossa, ma soprattutto per ribadire che il nostro amore per questi colori non è in vendita.

La nostra assenza in casa sarà un segnale forte, rumoroso e visibile.

Chi ama davvero il calcio dovrebbe ascoltare, non chiudere gli occhi.

TIFOSI, NON CLIENTI.

NO AI PREZZI INGIUSTI.