La protezione civile allerta in Sardegna, Sicilia e Calabria. L’unità di crisi a lavoro in vista del peggioramento delle condizioni meteo
Gen 18, 2026 - redazione
Siamo in unità di crisi per un punto di situazione con le regioni Sardegna, Sicilia e Calabria e con le strutture operative, in vista del peggioramento delle condizioni meteo previsto per domani. Tutti i sistemi di protezione civile attivati per prevenire e gestire le criticità attese.
Se ti trovi nelle aree interessate dall’allerta tieniti informato e non correre rischi!