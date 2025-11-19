“Calabria – Focu Meu”: l’Infiorata di Taurianova entra nel nuovo gioco che celebra la regione

Un tabellone che profuma di casa, di tradizioni antiche e di orgoglio moderno: è “Calabria – Focu

Meu”, il nuovo gioco da tavolo ispirato al celebre Monopoli e completamente dedicato alla nostra

regione. Vie, piazze, tappe e imprevisti raccontano la Calabria attraverso le sue eccellenze

culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche.

L’idea è di un molisano, Salvatore Romano, autore del gioco prodotto da Demoela.

Tra le carte più attese spicca quella che omaggia una delle manifestazioni più amate: l’Infiorata di

Taurianova, ormai diventata un’icona regionale e punto di riferimento nazionale.



L’inserimento dell’Infiorata – che richiama ogni anno migliaia di visitatori da tutta Italia e

dall’estero – è un riconoscimento simbolico ma importante, che conferma la crescita esponenziale

di un evento nato sette anni fa grazie alla passione e alla visione della Pro Loco “Taurianova nel

Cuore”. Un lavoro di squadra che ha trasformato le strade della città in opere d’arte effimera,

attirando turisti, scolaresche, artisti e media nazionali: solo nell’ultima edizione sono stati

realizzati più di xxxx metri quadrati di tappeti floreali, coinvolgendo centinaia di volontari.

Oggi questa manifestazione – che rappresenta un fiore all’occhiello del territorio e un esempio di

collaborazione comunitaria – è in corsa per diventare Patrimonio Immateriale dell’UNESCO, un

traguardo che sancirebbe il valore culturale e identitario dell’iniziativa.

La presenza dell’Infiorata di Taurianova nel gioco “Calabria – Focu Meu” va oltre il simbolico

omaggio: è la conferma che l’evento è entrato stabilmente nell’immaginario collettivo, diventando

una delle espressioni più luminose del genio creativo calabrese.

“Ogni nuovo riconoscimento – commenta il Presidente Pierluigi Melara – è il risultato di una

comunità che crede nella bellezza e nell’importanza delle proprie tradizioni. Siamo felici che anche

attraverso un gioco da tavolo si possa raccontare la magia dell’Infiorata.”

Ancora una volta, Taurianova si scopre protagonista.

E, come sempre, lo fa con i colori della sua Terra.