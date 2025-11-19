“Calabria – Focu Meu”: l’Infiorata di Taurianova entra nel nuovo gioco che celebra la regione
Nov 19, 2025 - redazione
Un tabellone che profuma di casa, di tradizioni antiche e di orgoglio moderno: è “Calabria – Focu
Meu”, il nuovo gioco da tavolo ispirato al celebre Monopoli e completamente dedicato alla nostra
regione. Vie, piazze, tappe e imprevisti raccontano la Calabria attraverso le sue eccellenze
culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche.
L’idea è di un molisano, Salvatore Romano, autore del gioco prodotto da Demoela.
Tra le carte più attese spicca quella che omaggia una delle manifestazioni più amate: l’Infiorata di
Taurianova, ormai diventata un’icona regionale e punto di riferimento nazionale.
L’inserimento dell’Infiorata – che richiama ogni anno migliaia di visitatori da tutta Italia e
dall’estero – è un riconoscimento simbolico ma importante, che conferma la crescita esponenziale
di un evento nato sette anni fa grazie alla passione e alla visione della Pro Loco “Taurianova nel
Cuore”. Un lavoro di squadra che ha trasformato le strade della città in opere d’arte effimera,
attirando turisti, scolaresche, artisti e media nazionali: solo nell’ultima edizione sono stati
realizzati più di xxxx metri quadrati di tappeti floreali, coinvolgendo centinaia di volontari.
Oggi questa manifestazione – che rappresenta un fiore all’occhiello del territorio e un esempio di
collaborazione comunitaria – è in corsa per diventare Patrimonio Immateriale dell’UNESCO, un
traguardo che sancirebbe il valore culturale e identitario dell’iniziativa.
La presenza dell’Infiorata di Taurianova nel gioco “Calabria – Focu Meu” va oltre il simbolico
omaggio: è la conferma che l’evento è entrato stabilmente nell’immaginario collettivo, diventando
una delle espressioni più luminose del genio creativo calabrese.
“Ogni nuovo riconoscimento – commenta il Presidente Pierluigi Melara – è il risultato di una
comunità che crede nella bellezza e nell’importanza delle proprie tradizioni. Siamo felici che anche
attraverso un gioco da tavolo si possa raccontare la magia dell’Infiorata.”
Ancora una volta, Taurianova si scopre protagonista.
E, come sempre, lo fa con i colori della sua Terra.