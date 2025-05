Cagliari-Venezia 3-0, i sardi festeggiano la salvezza

CAGLIARI (ITALPRESS) – Alla Domus Arena vittoria pesantissima in chiave salvezza per il Cagliari che supera il Venezia, 3-0 il finale, e davanti al proprio pubblico conquista la permanenza aritmetica in Serie A con 36 punti. Discorso del tutto diverso per la squadra lagunare guidata da Di Francesco, che con questa sconfitta, in concomitanza alla vittoria ottenuta dal Lecce nello scontro con il Torino, si ritrova penultima con 29 punti e con l’ultima gara di campionato da disputare contro la Juventus di Tudor. Prima frazione di gara favorevole ai padroni di casa che, all’11’, festeggiano il momentaneo 1-0. Dalla trequarti, calcio piazzato di Augello per il colombiano Mina, che di testa segna il gol dell’1-0. L’undici veneto accusa il colpo e il Cagliari, al 24′, insegue il raddoppio con Piccoli che, servito dalla sinistra da Luvumbo, viene però anticipato da Candè. In panchina Di Francesco prova a scuotere i suoi ma Radu deve fare gli straordinari per negare il gol a Piccoli al 41′. Un minuto dopo però, su calcio calcio d’angolo, Zortea serve un assist al bacio a Piccoli che anticipa la retroguardia avversaria e colpisce di testa per il gol che fissa sul 2-0 il risultato all’intervallo. Nella ripresa il Venezia si lancia alla ricerca del gol per riaprire la partita, ma il Cagliari non si lascia intimorire e, dopo aver preso le misure agli avversari, l’undici di Nicola affonda il colpo del 3-0. Al 71′, azione corale spettacolare della squadra sarda finalizzata dalla splendida conclusione a giro di Deiola, che manda a vuoto l’estremo Radu. Gli ospiti si caricano sulle spalle il riplo svantaggio e provano ad accorciare le distanze ma Gytkaer all’81’ non inquadra il bersaglio. Negli ultimi minuti del match il risultato non cambia più e il Cagliari può festeggiare la salvezza.

