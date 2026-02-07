Brutto incidente stradale sulla SS106, tre feriti trasportati d’urgenza all’Ospedale

Questa sera (Ieri NdR), poco dopo le 21:15 i Vigili del Fuoco del Comando di Crotone sono intervenuti per un incidente stradale verificatosi lungo la Strada Statale 106, al km 242, in località Poggio Pudano .

I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e dell’area interessata dall’incidente, mentre la Polizia Stradale, ha gestito la viabilità e regolato il traffico durante le operazioni di soccorso.



I feriti sono stati affidati alle cure del personale sanitario del 118.

La SS 106 ha subito rallentamenti per consentire l’intervento dei mezzi di emergenza