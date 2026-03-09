Boom di adesioni e tanta partecipazione alla festa del tesseramento dei comunisti di Polistena

Sono state le parole di Maurizio Acerbo, il segretario nazionale di Rifondazione Comunista a chiudere la Festa

del tesseramento del circolo territoriale di Polistena: “La Costituzione è stata scritta da personalità con idealità

distinte ma unite dall’antifascismo, non permettiamo ad un Governo che si richiama ai tempi più bui della

storia italiana di manometterla”.

Una lunga fila di persone è rimasta all’esterno poiché i locali della sede di via Nenni, non è riuscita a contenere

la marea di militanti e simpatizzanti accorsi.

Il Sindaco di Polistena Michele Tripodi nel suo intervento ha dato una stoccata pesante alla controparte: “Noi

non abbiamo bisogno di lanciare esche per attirare le persone alle nostre iniziative, noi siamo impegnati da

anni in politica al servizio della gente e sui temi della politica coinvolgiamo le persone. La grande

partecipazione di stare è una risposta forte e chiara.”

Ad aprire gli interventi è stata la segretaria del circolo, Mariacatena Scali, che ha sottolineato il valore della

militanza e dell’appartenenza politica. Ha esordito: “Tutte le tessere a nostra disposizione sono già esaurite

stasera” annunciando così nuove tappe per proseguire con l’iscrizione di altri militanti.

Successivamente sono intervenute due giovanissime donne Miriana Ciminello e Teresa Chiaro, che hanno

dedicato i loro interventi al ruolo femminile nella società facendo un’analisi storico-politica sulla condizione

della donna. “La Giornata internazionale dei diritti delle donne – hanno detto – è solo l’occasione per

sottolineare quanto ancora oggi è difficile abbattere gli stereotipi del maschilismo nella società” e citando

positivamente l’esempio della comunista americana Angela Davis hanno ricordato che solo il socialismo

realizza l’effettiva parità tra uomo e donna ricordano che il divorzio e l’aborto sono stati diritti conquistati con

le rivoluzioni sociali. Nel corso della serata hanno preso la parola anche il segretario provinciale di

Rifondazione Comunista, Tommaso Massara, che ha ringraziato il circolo di Polistena per il lavoro politico

svolto e per il costante impegno militante sul territorio, e il segretario regionale Domenico Serrao, che ha

definito la serata «indimenticabile», sottolineando la grande partecipazione registrata e la presenza

significativa di giovani e donne. Nel suo intervento, il sindaco di Polistena Michele Tripodi ha evidenziato la

necessità di rafforzare l’unità dei comunisti e, più in generale, delle forze della sinistra per costruire un fronte

popolare capace di opporsi alle politiche del governo guidato da Giorgia Meloni. Tripodi ha inoltre richiamato

l’attenzione sul referendum sulla giustizia previsto per il 22 e 23 marzo, invitando a votare NO per difendere

l’autonomia e l’indipendenza della magistratura.

A concludere la serata è stato il segretario nazionale Maurizio Acerbo, che ha espresso grande soddisfazione

per la partecipazione dei militanti e dei cittadini all’iniziativa. Nel suo intervento Acerbo si è soffermato anche

sui principali temi della politica internazionale, ribadendo la posizione dei comunisti per la pace, contro la

guerra in atto in Iran scatenata da un Presidente americano folle con la complicità di Israele. Citando

positivamente la resistenza del premier spagnolo Sanchez, ha ribadito la piena solidarietà a Cuba ed al popolo

venezuelano che da anni subiscono embarghi e sanzioni senza nessun plausibile motivo da parte degli Stati

Uniti. Il segretario nazionale di Rifondazione Comunista ha inoltre richiamato l’appello al NO in vista del

referendum poiché la riforma Nordio è l’ennesimo tentativo di colpire la magistratura posto dal Governo.

“Votare No significa – ha detto – difendere la Costituzione e l’equilibrio tra i poteri dello Stato” ed ha infine

invitato tutte le forze democratiche, popolari e antagoniste a spendersi in questa battaglia referendaria a

difesa della democrazia, della libertà e dei diritti. La serata è stata accompagnata dalla mostra di quadri del

pittore comunista Damocle Argirò.