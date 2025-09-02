Bologna, sequestrate 500 kg di infiorescenze di canapa. Una denuncia

“Calabria penalizzata da scelte scellerate che non tengono conto delle reali esigenze dei territori. Basta chiedere ai sindaci, ai cittadini, alle centinaia di associazioni e soggetti del terzo settore quanto siano vitali, i fondi per la Coesione, per il rilancio e lo sviluppo della Calabria. Vi risponderanno che è proprio grazie a quelle risorse che, […]