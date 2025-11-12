Blocco FIFA alla Polisportiva Gioiese: confermato quanto previsto a maggio

DI CLEMENTE CORVO

La situazione della Polisportiva Gioiese si aggrava ulteriormente. Il provvedimento odierno della FIFA è stato inoltrato questa mattina alla delegazione di Gioia Tauro tramite la FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio), la federazione che governa il calcio in Italia e che è affiliata alla FIFA, la federazione che governa il calcio mondiale.

Il blocco notificato oggi alla Polisportiva Gioiese del mercato in entrata e in uscita è una conseguenza del mancato pagamento di giocatori extracomunitari, in questa circostanza argentini, relativo all’anno scorso, durante la gestione Martino. La FIFA ha sanzionato la società con questo provvedimento drastico, che rende difficile la vita della squadra.

Questo provvedimento odierno attuato dalla FIFA nei confronti della Polisportiva Gioiese era già stato più volte evidenziato da noi a maggio e subito dopo la scissione. Avevamo infatti sottolineato che la scissione non avrebbe risolto i problemi economici della società e che la situazione era critica.

Proprio domani, il presidente della Polisportiva Gioiese, Nicola Pulimeni, avrà un incontro programmato precedentemente con il sindaco e in tale circostanza bisognerà anche valutare la questione odierna.

È evidente che la nuova gestione della Polisportiva Gioiese eredita problemi economici pesanti dalla gestione precedente. La società dovrà trovare una soluzione immediata per saldare i giocatori creditori e sbloccare la situazione.

La fiducia nella nuova gestione è messa a dura prova, e la situazione richiede interventi urgenti per evitare ulteriori danni alla squadra e alla società.