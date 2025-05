Blitz a Sassari contro la mafia nigeriana, 30 arresti

La persistente crisi idrica che sta colpendo il comprensorio agricolo Rocca Imperiale–Trebisacce rischia di compromettere in modo irreversibile una delle eccellenze produttive della Calabria e dell’intero Mezzogiorno>. A lanciare l’allarme è la deputataM5S Vittoria Baldinocon un’interrogazione parlamentare rivolta al ministro dell’Agricoltura per chiedere misure immediate a sostegno del comparto e un intervento interregionale per garantire […]