Binario di vita: la legalità – L’Ondif di Palmi premia le idee dei ragazzi di Tropea dell’ IC “Don Francesco Mottola”

Venerdì scorso vi è stato l’incontro conclusivo dell’Ondif sezione di Palmi con i giovani dell’Istituto Comprensivo “Don Francesco Mottola” di Tropea. Alla presenza del Corpo

Docente, della Presidente, Avv. Maria Astrid Fiumara, della Vicepresidente Avv. Grazia Maria Rugolo, e del Consigliere Avv. Vincenzo Barca.

Nella seconda sessione, gli allievi dell’istituto comprensivo giunti all’esito dell’incontro dibattito hanno creato, presentato e illustrato i lavori svolti, con lo step finale “Laboratorio di Legalità:i dee in azione.” loro commissionatogli. Cartelloni, power point, poesie, racconti disegni e decorazioni ideati, elaborati e discussi dagli allievi sul tema della Legalità frontistante ai principi fondamentali della Costituzione italiana. Segno tangibile di quanto efficacemente queste giovani leve siano state raggiunte nell’animo da quanto illustrato da tutti gli addetti ai lavori ( Dirigente, Docenti ed Avvocati ). A fine giornata, con il supporto della Prof.ssa Teresa Pugliese, coordinatrice delle attività con gli studenti, si è svolta una breve cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione e merito alle singole classi, ben 9 di cui 5 prime classi e 4 seconde classi, compreso il biennio di Drapia, circa 200 ragazzi, con la promessa che l’eccellente lavoro svolto diventi binario di vita di tutti i giorni, per valorizzare l’impegno al vivere civile.