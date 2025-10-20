Bimbo ucciso dal crollo di un muro a Gioia Tauro, il cordoglio del Sindaco metropolitano Falcomatà: “Una tragedia che toglie il fiato”

“È una tragedia che toglie il fiato. Abbiamo sperato e abbiamo pregato per il piccolo gravemente ferito dal crollo di un muro a Gioia Tauro, mentre giocava con i fratellini. L’intera comunità della Città Metropolitana di Reggio Calabria si stringe al dolore immane della famiglia e di tutta la città di Gioia Ta