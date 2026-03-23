Bezzecchi trionfa in MotoGP in Brasile, doppietta Aprilia

TRAPANI (ITALPRESS) – Nella tarda mattinata di oggi, il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano è intervenuto sul Monte Pispisa, nel territorio di Calatafimi-Segesta, per soccorrere un escursionista di 67 anni. L’uomo, a causa del terreno reso scivoloso dalla pioggia, è rimasto vittima di una caduta riportando un grave trauma alla spalla. L’allerta è scattata tramite […]