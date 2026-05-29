Belvedere Marittimo: non smette di stupire la “Piccola Grande Orchestra della Scuola Secondaria di Primo Grado “Padre G. Puglisi”
Mag 29, 2026 - redazione
Di Mariarosaria Valente
Belvedere Marittimo (CS), 29 maggio 2026 – Giovanissimi, spensierati ma spiccatamente talentosi. Sono gli allievi della “Piccola Grande Orchestra” dell’Istituto Comprensivo “Padre Giuseppe Puglisi” di Belvedere Marittimo, che nel pomeriggio di giovedì 28 maggio si sono esibiti per il concerto di fine anno.
Il folto programma ha visto protagonisti gli studenti della scuola secondaria di primo grado esprimere il loro talento attraverso i vari strumenti musicali.
Dalle tastiere ai sassofoni, dalle trombe alle percussioni, ognuno di loro ha contribuito a realizzare un ensemble di suoni diversi che hanno dato vita a celebri brani di musica classica, leggera e da film.
La “Piccola Grande Orchestra” dell’Istituto Puglisi vanta anni di storia con riconoscimenti sempre più prestigiosi che dimostrano il lavoro e la profonda dedizione impiegati dai ragazzi
Nell’ultimo anno, il complesso si è aggiudicato il podio nei vari concorsi di musica aventi luogo nel territorio, come il “Premio Internazionale San Valentino” di Belvedere Marittimo e il “Danilo Cipolla” di Cetraro.
Teneri di età, gli studenti hanno comunque dimostrato di essere già pronti a edificare una brillante carriera musicale. Una dimostrazione che essi stessi hanno dato nella seconda parte del concerto dedicata ai solisti.
Molti di loro hanno infatti dato voce al proprio strumento performando da grandi artisti a conferma dei primi, secondi e terzi premi ricevuti nelle ultime competizioni.
L’evento si è concluso con un omaggio al grande Ennio Morricone sulle note di un medley dei suoi più grandi capolavori,
Un finale degno di nota che ha destando orgoglio tra genitori e docenti.
Soddisfatti anche la dirigente scolastica, prof.ssa Maria Benamata e il sindaco di Belvedere Marittimo, dott. Vincenzo Cascini, che hanno porto agli allievi i migliori auguri per un brillante futuro nel mondo della musica.