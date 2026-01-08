Barbalaco (Uil), “La nuova PAC parla italiano: un risultato storico per il mondo agricolo”

Pasquale Barbalaco, Segretario generale della Uila Calabria, accoglie con soddisfazione l’annuncio della Commissione Europea relativo all’impegno di circa 45 miliardi di euro in risorse aggiuntive da allocare alla Politica Agricola Comune (PAC) nel prossimo quadro finanziario pluriennale a partire dal 2028.

Si tratta di un passaggio di grande rilevanza strategica per l’agricoltura italiana, ottenuto grazie a una forte azione negoziale da parte dei nostri agricoltori e del governo nazionale, condivise e supportate dalla nostra organizzazione, che ha saputo difendere e rilanciare gli interessi dei produttori agricoli all’interno delle istituzioni europee.

La Uila Calabria sottolinea l’importanza di questa assegnazione per la nostra regione, dove l’agricoltura rappresenta non solo un settore economico fondamentale, ma anche un pilastro della tenuta sociale e del tessuto produttivo locale. Le risorse aggiuntive – potenzialmente mobilitabili già all’avvio del nuovo settennato – offrono opportunità concrete di sviluppo, modernizzazione e sostegno alle imprese agricole, con particolare attenzione alle piccole e medie aziende, alle sfide della sostenibilità ambientale e all’innovazione tecnologica.

In un contesto internazionale sempre più competitivo, garantire stabilità finanziaria e prospettive di crescita agli agricoltori calabresi e italiani è un elemento essenziale non solo per tutelare redditi e occupazione, ma anche per rafforzare la sicurezza alimentare e la capacità produttiva dell’intero sistema agroalimentare europeo.

La Uila Calabria invita le istituzioni regionali e nazionali a proseguire con determinazione nella fase attuativa, affinché ogni euro di questi importanti stanziamenti possa tradursi in strumenti efficaci di supporto diretto alle imprese e alle comunità rurali. Solo con un’azione coordinata e lungimirante sarà possibile trasformare questi fondi in reale impatto economico e sociale per il territorio calabrese.

Pasquale Barbalaco

Segretario generale Uila Calabria