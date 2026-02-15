Bagnara Calabra isolata, ai nostri microfoni il consigliere comunale Mario Romeo

di Graziano Tomarchio

Bagnara isolata, tra smottamenti e un porto che resta un’incognita nonostante i milioni già stanziati. Dalle strade della frazione Pellegrina, dimenticate per oltre un decennio, fino allo scempio dei rifiuti sulla bretella dell’ex A3, il territorio è in ginocchio. Sotto accusa finisce un’amministrazione definita ‘assente’ e priva di visione strategica, incapace di tutelare cittadini e commercianti.

Abbiamo ascoltato. Mario Romeo consigliere comunale di minoranza