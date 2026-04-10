Bagnara Calabra: Imprenditori a confronto per il rilancio della Costa Viola. VIDEO

Si è tenuto presso la sede della Pro Loco di Bagnara Calabra un importante tavolo tecnico dedicato al futuro del turismo locale. L’incontro ha visto la partecipazione attiva degli imprenditori del settore, uniti dalla volontà di fare rete per valorizzare l’immenso potenziale della Costa Viola.

Durante il dibattito, è emersa con forza la necessità di una visione d’insieme che abbracci l’intero litorale, mettendo a sistema le peculiarità di:

Palmi e le sue tradizioni millenarie;

Seminara con il suo patrimonio artigianale e artistico;

Bagnara Calabra, cuore pulsante della gastronomia e del mare;

Scilla, perla del turismo internazionale.

Gli operatori hanno sottolineato come solo attraverso una sinergia territoriale tra questi comuni sia possibile intercettare nuovi flussi turistici e destagionalizzare l’offerta. “La Costa Viola non è solo un susseguirsi di spiagge, ma un brand identitario unico,” è stato il commento condiviso dai presenti.

L’obiettivo fissato dalla Pro Loco e dagli imprenditori è ora quello di tradurre queste riflessioni in strategie concrete di promozione e servizi integrati, per trasformare questo tratto di costa reggina in una destinazione competitiva e d’eccellenza.