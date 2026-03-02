Bagnara Calabra, Fedele chiede risposte sulla sicurezza della via Marina

“Le recenti mareggiate che hanno colpito Bagnara Calabra riportano al centro dell’attenzione la sicurezza strutturale del muro di sostegno lato mare della Via Marina”

Lo dichiara in una nota il consigliere comunale di Ogni Giorno Bagnara, Rocco Fedele, che incalza l’Amministrazione in merito alle misure per la messa in sicurezza del lungomare.

“Nel progetto esecutivo del 2020 relativo alla “Messa in sicurezza Zona Centro 1 – Area del lungomare da Torre Ruggiero a Piazzale Musella” – chiarisce il consigliere – era previsto in modo esplicito il ripristino strutturale del muro lato mare, con interventi sul calcestruzzo degradato e sulle armature metalliche esposte e ossidate. La relazione tecnica evidenziava un degrado diffuso dovuto all’azione del mare e degli agenti atmosferici.

Oggi, tuttavia – continua il consigliere – mentre si interviene su sedute e parapetti, il risanamento strutturale del muro risulta di fatto stralciato.

A ciò si aggiunga che i lavori di riqualificazione della Via Marina, consegnati nel febbraio 2025, avrebbero dovuto concludersi entro il 31 luglio dello stesso anno. Invece risultano ancora in corso, con disagi per residenti, operatori economici e visitatori.

La Via Marina – evidenzia – non è solo un luogo simbolico, ma un’infrastruttura strategica per la sicurezza e per l’economia turistica della città. Le mareggiate sempre più intense impongono scelte responsabili e lungimiranti.

È dunque necessario che l’Amministrazione chiarisca il perché siano stati eliminati interventi strutturali previsti nel progetto originario, quali verifiche siano state effettuate sullo stato del muro lato mare e quali garanzie vengano previste rispetto a futuri eventi meteomarini.

La sicurezza non può essere rinviata né subordinata ad altre priorità.

Bagnara – conclude Fedele – merita una Via Marina realmente messa in sicurezza e completata nei tempi previsti”.