Azione il partito di Calenda nomina Domenico Pirrotta a capo dell’organizzazione in Calabria

Nomina a Responsabile regionale dell’organizzazione e Presidente dell’Assemblea provinciale di Azione:

Domenico Pirrotta rimette la Calabria al centro puntando su partecipazione e strategie per la valorizzazione del territorio

In Calabria una figura proveniente dal mondo della scuola entra, con un ruolo di primo piano, nella progettazione politica di “Azione. Con Calenda”. Si tratta del Dirigente Scolastico Domenico Pirrotta, al quale laSegretaria regionale del partito ha affidato l’incarico di Responsabile regionale dell’organizzazione, oltre alla presidenza dell’Assemblea provinciale di Reggio Calabria. La nomina pienamente accolta e condivisa dalla Presidente Nazionale, Elena Bonetti, e dal Vice-Segretario Nazionale, Ettore Rosato – è stata formalizzata dal segretario regionaleFrancesco De Nisi, che ha individuato in Pirrotta la persona ideale e il profilo adatto a rafforzare la struttura territoriale dello stesso partito, puntando su competenze maturate in ambito educativo, istituzionale e non di meno culturale. Alla base della scelta vi è una visione della cittadinanza che il Dirigente ha maturato nel corso della propria esperienza professionale e istituzionale: una cittadinanza intesa nella sua dimensione politica, sociale e culturale, fondata sulla conoscenza dei principi democratici, sulla qualità delle relazioni tra individui e sulla capacità di partecipare in modo criticamente consapevole e responsabile alla vita pubblica. In questo quadro si inserisce, d’altronde, la sua impostazione pedagogica, secondo cui i processi di apprendimento devono mantenere un legame stretto e fecondo con il territorio di appartenenza. Il contesto locale, infatti, non è inteso soltanto come spazio geografico, ma come ambiente sociale e culturale in grado di contribuire concretamente alla formazione della coscienza civica e della partecipazione. Appare importante mettere in risalto che il Preside Pirrotta non è certo nuovo alla vita politica e gode di consolidata autorevolezza, avendo già partecipato – direttamente e attivamente – al confronto civico. Nelle ultime elezioni regionali si è candidato nella circoscrizione sud in qualità di consigliere, ottenendo un risultato di rilievo: è stato infatti il primo eletto nella propria lista nella provincia di Reggio Calabria, a testimonianza del suo impegno costante, della sua credibilità nel panorama politico locale e della fiducia riposta in lui dagli elettori.L’ingresso di Domenico Pirrotta nel progetto politico di Azione si colloca,pienamente,nel solco dei principi promossi dal leader del partito Carlo Calenda: serietà amministrativa, cultura di governo, europeismo, centralità del lavoro e valorizzazione delle diversificate – e, spesso, marginalizzate – energie della società civile. Tra i compiti affidati vi sono il coordinamento e lo sviluppo dell’organizzazione territoriale, oltre alla promozione di iniziative volte a rafforzare la partecipazione e a costruire una classe dirigente ritenuta fortemente competente e – ancora prima – del tutto credibile. In questo quadro si inserisce anche una visione più ampia dell’azione politica che Pirrotta intende contribuire a sviluppare: vale a dire la necessità di ripensare la politica in chiave più partecipativa e socializzante, superando modelli tradizionali spesso percepiti come distanti. L’obiettivo è rafforzare concretamente il concetto di partecipazione, intesa non solo come adesione formale, ma come reale possibilità per i cittadini – nessuno escluso – di esporre le proprie ragioni, avanzare proposte ed esprimere opinioni sulle principali questioni pubbliche. Una prospettiva di senso, questa, che si traduce anche nella volontà di promuovere strumenti e pratiche capaci di favorire il dialogo tra istituzioni, soggetti attivi della società civile e comunità locali. Tra le sfide indicate vi è, infatti, quella di costruire veri e propri “patti per lo sviluppo locale”, fondati su processi di concertazione e di collaborazione, da assumere come metodo centrale della programmazione politica sul territorio. La finalità dichiarata è quello di consolidare la presenza del partito in Calabria – a partire dalla provincia di Reggio Calabria – puntando, più propriamente, su un radicamento più strutturato e diffuso e – al contempo – su una maggiore capacità di coinvolgimento dei cittadini. La nomina di Pirrotta segna così un ulteriore passaggio nella strategia di Azione sul territorio calabrese, con l’intento di coniugare competenze amministrative e sensibilità istituzionale e culturale all’interno di un più ampio progetto politico che mira sempre di più a crescere nell’orizzonte regionale e italiano.