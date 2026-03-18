Avviso grandi eventi sportivi 2026, Micheli: “Sosteniamo lo sport come leva di crescita e valorizzazione del territorio”

La Regione Calabria ha pubblicato l’Avviso definitivo per la concessione di contributi per grandi eventi e manifestazioni sportive – anno 2026, finanziato a valere sul Fondo Pac Calabria 2014-2020 (Asse VI – Azione 6.8.3).

“L’iniziativa, con una dotazione complessiva di 3,5 milioni di euro – spiega l’assessore all’Istruzione, allo Sport e alle politiche per i giovani della Regione Calabria, Eulalia Micheli – è finalizzata a sostenere la realizzazione di manifestazioni sportive agonistiche non professionistiche, di carattere dilettantistico, con rilevanza regionale, interregionale, nazionale e internazionale, promuovendo la cultura sportiva e valorizzando il territorio calabrese”.

“Con questo Avviso – sottolinea l’assessore Micheli – ora definitivo ma precedentemente avviato in pre-informazione per raccogliere eventuali istanze, osservazioni e contributi da parte dei soggetti interessati, confermiamo l’impegno concreto della regione Calabria nella promozione dello sport come leva di crescita sociale, educativa e territoriale. Sostenere grandi eventi e manifestazioni sportive significa non solo valorizzare il talento e la partecipazione, ma anche rafforzare l’attrattività della nostra regione a livello nazionale e internazionale. Lo sport rappresenta inoltre uno strumento fondamentale per la tutela della salute e del benessere delle persone, contribuendo alla prevenzione e alla diffusione di corretti stili di vita. Vogliamo offrire alle associazioni e agli organismi sportivi – conclude Micheli – strumenti efficaci per realizzare iniziative di qualità, capaci di generare ricadute positive per le comunità locali, promuovendo al contempo inclusione e coesione sociale”.

Possono presentare domanda le Associazioni sportive dilettantistiche (Asd) e le Società sportive dilettantistiche (Ssd) iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (Rasd) con sede in Calabria, nonché i comitati territoriali degli organismi sportivi riconosciuti.

Per i grandi eventi è prevista anche la partecipazione in forma associata (Ats).

Le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente online attraverso la piattaforma regionale, disponibile al link: https://documentale.regione.calabria.it/portale/, a partire dalle ore 15 del 17 marzo 2026 e fino alle ore 15 del 17 aprile 2026.

L’Avviso completo è consultabile al seguente indirizzo: https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/bando/avviso-pubblico-per-la-concessione-di-contributi-per-grandi-eventi-e-manifestazioni-sportive-anno-2026/

Per assistenza tecnica nella compilazione della domanda è possibile scrivere agli indirizzi email caterina.torchio@regione.calabria.it e fabrizio.mungo@regione.calabria.it.