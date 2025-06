Avviso di garanzia a Roberto Occhiuto, Avv. Napoli: “Ho sempre pensato che l’indagato si debba difendere nel processo e non dal processo soprattutto nella fase genetica”

Qualche giorno fa avevo espresso la mia personale opinione, proprio sulle pagine di Approdo Calabria, circa la decisione del Governatore della Calabria di commentare sui social l’avviso di garanzia che gli era stato notificato. Quella strategia, a mio avviso completamente errata, ha portato non solo a stimolare un voyeurismo giudiziario ma addirittura a parlare già di una sua sostituzione quale candidato del centro destra alla guida della regione alle prossime consultazioni. Ho sempre pensato che l’indagato si debba difendere nel processo e non dal processo soprattutto nella fase genetica. Quanto si legge in questi giorni è la dimostrazione, non che il centro destra sarebbe felice se Occhiuto andasse alla sbarra, ma certamente che lo sarebbe se la regione andasse a Sbarra.