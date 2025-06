Rosarno, avvio del nuovo servizio di raccolta differenziata da lunedì 30 giugno

Avvio del nuovo servizio di raccolta differenziata – decorrenza lunedì 30 giugno

Si informa la cittadinanza che, come stabilito a seguito della proroga concessa, a partire da lunedì 30 giugno prenderà ufficialmente avvio il nuovo servizio di raccolta differenziata su tutto il territorio comunale.

Si invita con urgenza tutti i cittadini e le attività commerciali che non hanno ancora ritirato il kit di mastelli a provvedere al ritiro entro e non oltre sabato, per garantire un avvio regolare ed efficiente del servizio.

L’introduzione di questo nuovo sistema rappresenta un passaggio fondamentale verso una gestione più moderna, sostenibile e responsabile dei rifiuti. È un cambiamento necessario, che richiede l’impegno e la collaborazione dell’intera comunità.

Il rispetto delle regole sarà oggetto di controlli: sono previste sanzioni per i trasgressori e per tutti coloro che non si atterranno alle modalità previste. Disciplina, educazione e senso civico sono alla base di questo percorso. Solo attraverso il buon esempio e la partecipazione attiva di tutti sarà possibile ottenere risultati concreti e duraturi.

Serve l’aiuto di tutti. Solo così possiamo farcela.

Verso una città più pulita, ordinata, rispettosa dell’ambiente e orgogliosa della propria identità.

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale