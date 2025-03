Avis Comunale Gizzeria, rinnovate le cariche sociali

Si è tenuta nei giorni scorsi, presso la sede dell’Avis Comunale di Gizzeria – sita in Gizzeria Paese Via Rione Case Popolari – l’assemblea dei soci per il rinnovo delle cariche sociali.

Alla presenza del consigliere dell’Avis Provinciale di Catanzaro Carmelo Morgante, a guidare il gruppo dirigente di Gizzeria è stato eletto presidente Luca Mastroianni che prende il posto di Veronica Rosato.

Queste le prime dichiarazioni del neopresidente comunale: “I prossimi saranno quattro anni caratterizzati da un lungo e intenso lavoro. Punteremo al potenziamento di tutte le attività di prevenzione nel territorio e delle attività di promozione del dono. Saranno queste le priorità di questo nuovo gruppo dirigente, composto da tanti giovani volenterosi che hanno a cuore il bene del prossimo”