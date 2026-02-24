Avanzano a pieno ritmo i lavori di messa in sicurezza della SS 18 “Tirrena Inferiore”, nel territorio di Bagnara Calabra dal rischio di caduta massi

Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Sud, Luigi Sbarra, è intervenuto questa mattina a Reggio Calabria, in rappresentanza del Governo, in occasione della tappa del “Treno del Ricordo”. L’iniziativa è stata istituita per onorare e ricordare l’esodo degli italiani istriani, fiumani e dalmati, che, unitamente alla tragedia delle foibe, rappresenta una delle […]