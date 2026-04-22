Autostrada A2 del Mediterraneo. La denuncia di Graziano Tomarchio: Bomba Ecologica tra Vibo e Pizzo. VIDEO

Il video-inchiesta di Graziano Tomarchio accende i riflettori su uno scandalo ambientale lungo la A2 Autostrada del Mediterraneo. Tra gli svincoli di Vibo Valentia e Pizzo, direzione Salerno, il post-cantiere si è trasformato in una bomba ecologica.

Le immagini documentano cumuli di detriti e materiali pericolosi lasciati dalla ditta Thrice dopo i lavori di restyling. Uno scenario di degrado che offende il territorio e mette a rischio l’ambiente.

Il quesito è diretto: Anas dov’è? Perché non è stata imposta la rimozione di questi rifiuti? Tomarchio dà voce alla rabbia dei cittadini e pretende risposte chiare: la Calabria non è una discarica a cielo aperto. Anas, se ci sei, batti un colpo.