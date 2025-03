Auser Territoriale di Gioia Tauro: riconfermata presidente Federica Legato

Riconfermata Federica Legato alla guida dell’Auser Territoriale di Gioia Tauro. Durante l’assemblea congressuale dell’Associazione di Volontariato, tenutasi il 26 marzo, è stata infatti rieletta all’unanimità la Presidente, che proseguirà il suo impegno fino alla scadenza naturale del mandato.

L’Associazione a rete nazionale, presente nel territorio della Piana di Gioia Tauro con tre circoli, a Taurianova, San Pietro di Caridà e Oppido Mamertina, coordinati dall’organismo territoriale, conta circa 200 volontari impegnati in attività di volontariato e promozione sociale. Eletti anche gli altri componenti del direttivo, composto da Rosa Romeo, Salvatore Moricca, Vittoria Cicciari e Francesca Alessi.

La Rete Auser è diventata una delle più importanti e riconosciute realtà del Terzo Settore, radicata nei territori e nelle comunità grazie alla credibilità e affidabilità dei volontari.

Un’organizzazione che in tutt’Italia coniuga le tante attività sociali, culturali, di aiuto alla persona, con una visione generale, politica e sociale, per contribuire da un lato, a garantire a ogni persona, diritti, socialità, dignità e accesso, ricercando, al contempo, soluzioni organizzative credibili e coerenti in risposta ai bisogni dei cittadini, e soprattutto delle fasce più deboli della popolazione.

E ancora innumerevoli attività di aggregazione sociale e iniziative culturali, per contrastare esclusione e solitudine, per creare occasioni di crescita, di scambio tra le generazioni, di riscoperta delle tradizioni e dell’identità dei luoghi, e per imparare sempre a qualunque età, per mettersi in gioco con i propri talenti, per promuovere la prevenzione e la cura e il benessere dei cittadini.

«Sono state le attività, le azioni, i progetti, costante e appassionato è stato il nostro impegno in questi anni per diffondere la cultura della solidarietà in ogni contesto – ha sottolineato la Presidente Federica Legato – Abbiamo tenuto sempre ferma la nostra fede in questa “missione”, nonostante le difficoltà economiche, burocratiche, logistiche e questo ci fa onore».

«È impossibile riassumere in breve l’operato quotidiano dei meravigliosi volontari del Territorio di Gioia Tauro, che ringrazio con tutto il cuore – ha sottolineato la Presidente – io spero di essere stata, in questi anni, di aiuto alla nostra rete, una umile guida, un sostegno per tutti i volontari, ed è quello che intendo fare fino alla conclusione del mio mandato».

Federica Legato, giornalista di professione, è volontaria Auser dal 2007, oltre a ricoprire la carica di Presidente territoriale, è componente della presidenza dell’Auser Regionale Calabria e del direttivo nazionale.