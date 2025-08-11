“Aurora Foti Trio” live a Palmi (Rc)

Di Fameli Foti Rosa

“Aurora Foti Trio” è una combinazione esplosiva di tre artisti ben noti nella città di Palmi (Rc). Il Trio ideato dal noto batterista Enzo Filippone, palmese ma naturalizzato in Spagna da molti anni. Enzo ha collaborato con big della musica internazionale, del calibro di “Melendi”, popstar del panorama musicale spagnolo. Il maestro Enzo Filippone ha inciso diversi CD; ultima fatica creata avvalendosi della collaborazione di artisti calabresi e Internazionali di spessore, come il bassista M Sasà Filippone suo fratello, e tanti altri professionisti palmesi e stranieri. La stessa giovane artista la M Aurora Foti, già laureata in Pianoforte, polistrumentista, cantante, studentessa del Conservatorio “Francesco Cilea” di Reggio Calabria in canto jazz, canto e violino, ha inciso alcuni cori per Filippone nel nuovo disco edizione 2025 a breve in uscita. Aurora è stata già ospite di Filippone nel 2024, con un suo inedito, durante la serata di presentazione dell’ultimo cd di Enzo. Aurora poliedrica giovane artista palmese, già nota per aver partecipato nel 2024, assieme al papà il cantautore folk Pasquale Foti “Calabrisound Calabrisandu” , a “E Viva il video Box” di Rosario Fiorello su Rai2 (puntata del 2 maggio 2024) con alcuni brani di composizione del padre ed un pezzo tradizionale in dialetto siciliano. Non resta che annotare l’evento “Aurora Foti Trio”: Aurora, Enzo e Sasà vi aspettano Lunedì 11 Agosto 2025 presso “Officine Balena” locale sito in via Tenente Albo Barbaro 51( difronte alla room tea the Harp) a Palmi( Rc ) start ore 23:00 Non mancate!

