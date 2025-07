Aurora e Pasquale Foti ospiti di LaC TV Airport point Lamezia Terme

Di Fameli Foti Rosa

I cantautori palmesi Aurora e Pasquale Foti Calabrisound (già Calabrisandu) ospiti nella giornata di venerdì 25 luglio 2025 di LaC Tv nella trasmissione “Buongiorno in Calabria”. Rubrica radiofonica e televisiva presentata da Simona Tripodi e Francesco Graziano, in diretta dall’aeroporto di Lamezia Terme, presso l’airport point, una postazione gestita dall’emittente calabrese LaC Tv. Qui ogni giorno giungono artisti e personaggi noti, di rilievo. Il duo artistico Aurora e Pasquale Foti, che recentemente si è distinto in tv su Rai2 nella trasmissione ideata da Fiorello “ E Viva il VideoBox” edizione 2024, armati di chitarra e tamburello, sono partiti con un pezzo iconico della tradizione calabrese, emblema di un viaggio virtuale in musica, con il meglio della discografia di Pasquale Foti (oltre 10 CD editi). L’arte di Foti nasce sin dal 2000 assieme al caro amico Gianni Penna. Pasquale Foti ha da sempre saputo cogliere e narrare il meglio della storia e delle tradizioni calabresi, con poesie in musica dedicate alle bellezze del territorio e in particolar modo al proprio paese natìo Palmi. Oggi accompagnato dal violino della figlia polistrumentista la M Aurora Foti, il cantautore e chitarrista Pasquale Foti ha scelto un pezzo iconico la “Calabrisella”. Un classico della canzone calabrese, dedicato a tutti i suoi “figli” di ritorno in Calabria, con cui ha rapito l’attenzione dei viaggiatori. A seguire con chitarra e violino “Calabria mia ti cantu”, brano scritto da Pasquale Foti, rielaborato nell’ultimo album “ Calabrisound” del 2024, presente su tutte le piattaforme digitali online. La trasmissione radiofonica “Buongiorno in Calabria” diretta da Simona Tripodi e Francesco Graziano di LaC TV canale 11 DGT, in diretta tutti i giorni da lunedì a venerdì dalle ore 9 dall’aeroporto di Lamezia Terme. La postazione live visibile in aeroporto, ha regalato ai passanti le dolci note della chitarra del cantautore palmese Pasquale Foti, e la sua potente voce. Aurora Foti la figlia di Pasquale, anch’essa cantautrice e studentessa del Conservatorio Francesco Cilea di Reggio Calabria, già diplomata in Pianoforte, studia violino, Canto Jazz e Canto. Aurora giovane polistrumentista si è esibita con il violino, ma anche con la chitarra del padre, con un veloce passaggio di testimone, omaggiando i viaggiatori con un brano storico del mitico Domenico Modugno,“nel blu dipinto di blu” noto come “Volare” , che ha letteralmente rapito i due presentatori e tutti i passanti. A seguire il lancio dell’inedito di Aurora Foti dal titolo “Sfigato”, brano premiato per l’edizione 2024 delle Esibizioni Live promosse dalla Fondazione Estro Musicale di Milano. A breve uscirà il videoclip, attualmente in fase di elaborazione, e sarà fruibile sulle piattaforme digitali. Il duo padre e figlia Aurora e Pasquale Foti ha rallegrato la zona aeroportuale lametina con brani legati alle radici del nostro territorio, con icone della musica italiana, e con il folk calabrese di Pasquale Foti. Ma anche grazie alla musica innovativa scritta da Aurora Foti, nuova generazione, che ha colpito nel segno tutti i presenti. La lieta accoglienza dei padroni di casa di “Buongiorno in Calabria” Simona Tripodi e Francesco Graziano, hanno regalato sorrisi, parole, tanta arte e bellezza. Gli ospiti odierni hanno allietato con musica live la trasmissione di “Buongiorno in Calabria con grandi melodie, opera di Aurora e Pasquale Foti. A breve potremo rivivere questi bei fatti di musica, attraverso i portali web del network LaC TV, nella versione on-demand sul sito della rete televisiva calabrese.