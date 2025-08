Aumento tariffe trasporto pubblico locale, Versace esprime soddisfazione per lo stop temporaneo della Regione

Il Vicesindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria: “Soddisfatti di prendere atto che l’Assessore Gallo sia tornato sui propri passi”

“Soddisfatti del fatto che l’assessore Gallo abbia compreso l’importanza di tornare sui propri passi, seppur ancora attraverso una semplice proposta di sospensione temporanea che, ci auguriamo, non si tratti di una mera promessa elettorale, ma di una risoluzione definitiva e adottata nel più breve tempo possibile” – è quanto afferma il Vicesindaco Metropolitano Carmelo Versace, che aggiunge: “proprio a distanza di qualche giorno, in cui avevamo fermamente criticato questo provvedimento, la cui risultante sarebbe stata a completo discapito dei tanti pendolari che quotidianamente viaggiano sulle nostre strade, prendiamo atto che la Regione Calabria abbia ascoltato le tante preoccupazioni emerse da una scelta, le cui conseguenze sarebbero maggiormente ricadute appunto sulle fasce più deboli della comunità, su chi non ha la possibilità di spostarsi con un mezzo privato, o chi utilizza il mezzo pubblico per andare a lavoro o a scuola”.

“In una regione come la nostra, dove la mobilità pubblica è ancora carente e discontinua – ribadisce Versace – aumentare i costi per i cittadini è semplicemente inaccettabile, piuttosto, sarebbe auspicabile, che la regione provvedesse a conferire la funzione alla Città metropolitana anche per questa importante materia connessa al trasporto locale, perché ragionare attraverso una pianificazione politica a macchia di leopardo non fa altro che acuire le tante criticità annodate nei servizi essenziali della nostra regione”.

“Lo ribadiamo e continueremo a ribadirlo sino allo stremo – incalza il Vicesindaco – il conferimento delle deleghe è il primo passo per creare un sistema di decentramento più efficiente e incisivo; perché il mancato trasferimento delle funzioni non ci consente di intervenire su questioni che avrebbero un impatto diretto sulla vita dei cittadini come quello della mobilità e del trasporto locale”.

“Noi amministratori locali ancora una volta ci ritroviamo a dover subire, inermi, le scelte di un governo regionale, al momento troppo indaffarato a risolvere questioni che nulla hanno a che fare con i problemi dei cittadini, che scaturiscono da tatticismi propedeutici all’autoconservazione della poltrona, per un’altra legislatura”.

“Quello che non si dovrebbe mai perdere di vista invece – conclude Versace – è l’assoluto interesse verso le esigenze dei cittadini calabresi, che non potrebbero sopportare questi fastidiosi ed insensati aumenti che non farebbero altro che gravare ulteriormente sul già precario bilancio di tante famiglie”.