“Auguri di cancro” al premier Meloni ed al sottosegretario Ferro, la solidarietà di Occhiuto

Occhiuto: solidarietà a Ferro e Meloni, attacchi vigliacchi e incivili

”Augurare il male, nascondendosi dietro l’anonimato della rete, è un gesto da vigliacchi e incivili.

Esprimo la mia piena vicinanza al sottosegretario di Stato Wanda Ferro, bersaglio di un’aggressione vile e ingiustificabile sui social, dopo un post dedicato alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla quale va ugualmente tutta la mia solidarietà per essere ancora una volta nel mirino di odiatori indegni di vivere in una comunità democratica.

Riferimenti a malattie o, peggio, alla morte, non hanno nulla a che vedere con il legittimo confronto politico.

Sono comportamenti che hanno un solo nome: attacchi vergognosi“.

Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.