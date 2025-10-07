Atto vandalico scuola Eranova, la solidarietà dell’istituto Severi di Gioia Tauro

L’ISTITUTO SEVERI ESPRIME SOLIDARIETÀ ALLA COMUNITÀ DI ERANOVA

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Francesco Severi” di Gioia Tauro, attraverso la voce del Dirigente scolastico prof. Fortunato Praticò e di tutta la comunità scolastica, esprime profonda solidarietà e vicinanza al Dirigente Domenico Pirrotta della scuola scuola di Eranova, recentemente colpita da un grave e vile atto vandalico. Quanto accaduto non rappresenta soltanto un danneggiamento materiale: è un attacco al futuro, perché laddove si colpisce una scuola si colpisce la speranza, il sogno e il diritto dei ragazzi a crescere in un ambiente sereno e formativo. “Ogni volta che una scuola viene ferita, dichiara il Dirigente Praticò, non si spezza solo un banco o un libro, ma si incrina un patto educativo che unisce studenti, famiglie, docenti e istituzioni. Il nostro compito, però, è trasformare la rabbia e lo sconforto in nuova energia: continuare a credere che l’educazione sia la risposta più forte

contro l’ignoranza e contro chi, con gesti vili, tenta di oscurarne la luce.” L’intera comunità del

Severi, docenti, studenti e personale, si unisce alla condanna di questo episodio e rinnova il

proprio impegno a difendere e valorizzare la scuola come spazio di crescita, di libertà e di

democrazia. Al tempo stesso, l’Istituto Severi esprime vicinanza e sostegno al Sindaco di

Gioia Tauro, Simona Scarcella, che in questo difficile momento si trova a guidare la città con

determinazione, facendosi portavoce del dolore ma anche della reazione di una comunità

che non si arrende. Un atto di vandalismo non potrà mai piegare la forza dell’educazione né

spegnere la luce della cultura: da queste ferite, anzi, può nascere una comunità più

consapevole e unita, pronta a difendere con maggior convinzione il bene più prezioso che

possiede: la Scuola.