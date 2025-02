Atto vandalico al fondatore e direttore di Approdo, Fratelli d’Italia: “Un atto vile e soprattutto inqualificabile “

Il partito del premier Meloni, siamo con il direttore di Approdo, gravissimo l’atto vandalico.

Come Gruppo politico(FDI) condanniamo con fermezza un gesto che non deve trovare spazio in una società civile. Un atto vile e soprattutto inqualificabile, perpetrato ai danni del Direttore della testata giornalistica “Approdo Calabria “, Luigi Longo , per il quale esprimiamo la nostra più ferma condanna!

Niente, per quanto acceso, può giustificare un simile gesto,così deprecabile, che non solo viola i valori fondamentali della convivenza civile, ma mina anche il clima di sicurezza e serenità all’interno della nostra Comunità.