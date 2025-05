Attivati gli account social di Papa Leone XIV

CITTA’ DEL VATICANO (ITALPRESS) – Papa Leone XIV ha scelto di mantenere attiva la presenza sui social media attraverso gli account ufficiali papali su X e Instagram.

Da oggi eredita su X gli account @Pontifex che erano già stati utilizzati da Papa Francesco e prima ancora da Papa Benedetto XVI e che, pubblicando in nove lingue (inglese, spagnolo, portoghese, italiano, francese, tedesco, polacco, arabo e latino), raggiungono complessivamente 52 milioni di follower.

Secondo quanto rende noto la Sala Stampa Vaticana, i contenuti pubblicati da Papa Francesco verranno prossimamente archiviati su una apposita sezione del sito web istituzionale della Santa Sede Vatican.va.

Su Instagram l’account si chiama @Pontifex – Pope Leo XIV, unico account ufficiale del Santo Padre sulla piattaforma, in continuità con l’account di Papa Francesco @Franciscus.

I contenuti pubblicati sull’account @Franciscus, rimarranno accessibili come archivio commemorativo “Ad Memoriam”.

La presenza dei Papi sui social media ha avuto inizio il 12 dicembre 2012 quando Papa Benedetto XVI ha lanciato l’account @Pontifex su Twitter, ereditato pochi mesi dopo da Papa Francesco. A questo canale è stato aggiunto il 19 marzo 2016 anche l’account ufficiale su Instagram, chiamato @Franciscus.

Quella di Papa Francesco sui social media è stata una presenza significativa: circa 50.000 post, pubblicati complessivamente sui nove account di @Pontifex e su @Franciscus, ci hanno accompagnato quasi ogni giorno del pontificato di Papa Francesco con brevi messaggi di carattere evangelico o esortazioni in favore della pace, della giustizia sociale, della cura del creato, raggiungendo una grande interazione soprattutto nei tempi difficili (nel 2020, anno dai dati eccezionali a causa della pandemia, i suoi messaggi sono stati visti 27 miliardi di volte).

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).