Attimi di follia. Aggressione in un negozio in Calabria. Un vero raid: incappucciati e armati di manganello hanno picchiato il titolare

Ignoti con il volto incappucciato e armati di manganelli sono entrati in un negozio di assistenza tecnologica e telefonica a Vibo, aggredendo e picchiando il titolare. L’episodio è avvenuto oggi pomeriggio. Il commerciante, un 52enne del posto, è il marito di una consigliera comunale ed è stato colpito diverse volte su più parti del corpo. Dopo l’aggressione, i due sono fuggiti mentre l’uomo è stato trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, che stanno indagando per identificare gli autori e risalire ai motivi del gesto.