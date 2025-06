Attenuare l’ansia da vacanza, sulle spiagge la sicurezza smart di Ring

MILANO (ITALPRESS) – Sette italiani su 10 si preoccupano per la propria casa incustodita quando partono e non riescono a rilassarsi davvero.

E’ quanto emerge da una ricerca commissionata da Ring a Censuswide in occasione del tour estivo Ring on the Beach. L’iniziativa firmata Ring, una società Amazon che offre un intero sistema di sicurezza domestica intelligente, che comprende videocitofoni, videocamere, allarmi e accessori, fa tappa in quattro delle località balneari d’Italia, regalando momenti di svago, gadget e l’occasione per conoscere nuove soluzioni per proteggere la propria casa anche sotto l’ombrellone. Per molti italiani, le valigie si riempiono

anche di preoccupazioni. I risultati della ricerca ne mostrano la top 5: sicurezza domestica (54%), familiari o persone care che necessitano di supporto (43%), animali domestici (40%), irrigazione delle piante e manutenzione del giardino (36%) ed eventuali danni da maltempo (35%). A questi si aggiunge un 30% che teme di perdere consegne importanti durante l’assenza e di non riuscire ad accogliere eventuali visitatori inattesi (22%).

Il quadro che emerge è chiaro: l’ansia da partenza esiste, e non è un’eccezione. Per il 16% degli italiani, scatta appena usciti di casa. Per altri si fa sentire già in viaggio (24%) o appena arrivati a destinazione (15%), mentre quasi un terzo (27%) viene colto da apprensione tra il primo e il secondo giorno di vacanza. E quando non si manifesta subito, può comunque arrivare sul finale (9%), rischiando di rovinare anche gli ultimi momenti di relax. Tra chi si sente più esposto a questo tipo di stress spiccano i giovani adulti tra i 25 e i 34 anni (il 90% ammette di faticare a rilassarsi davvero). Come affrontano tutto questo? Molti si affidano alla tecnologia (35%): videocamere di sicurezza, app e dispositivi smart sono tra gli strumenti più usati per controllare da remoto la casa, placare i dubbi e ritrovare un pò di pace mentale. Il 28% già li utilizza abitualmente anche per aprire la porta da remoto. Per

il 71% degli intervistati, poter vedere, sentire e sapere in tempo reale cosa accade a casa è la chiave per

godersi davvero le vacanze. Un dato che sale al 76% nella fascia 35-44 anni. E non a caso: quasi 3 intervistati su 10 (27%) hanno vissuto almeno una volta un imprevisto domestico che ha interrotto la vacanza.

La gamma di dispositivi Ring offre diverse soluzioni proprio per rispondere a questa crescente esigenza come il Ring Intercom, il dispositivo che rende smart il citofono di casa, attraverso cui è possibile parlare con i visitatori alla porta della propria abitazione e fornire l’accesso da remoto, per non perdere neanche una consegna; Ring Outdoor Camera Plus, la videocamera esterna

che assicura immagini nitide e a colori anche in condizioni di scarsa illuminazione; Ring Indoor Camera, dotata di Live View e video HD a 1080p, per guardare cosa succede in casa e controllare gli amici a quattro zampe. Questi e altri dispositivi Ring sono i protagonisti del tour Ring on the Beach, che coinvolge gli stabilimenti balneari di Medusa Beach a San Benedetto del Tronto (14-15 giugno), Santocielo Maccarese a Maccarese (21-22 giugno), Beach Club Versilia a Forte dei Marmi – Cinquale (Ms), Bagno 38 a Marina di Eboli (4-6 luglio).

