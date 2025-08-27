Attentato al sindaco Conia, la solidarietà del primo cittadino di Seminara

Solidarietà al Sindaco di Cinquefrondi Michele Conia.

L’Amministrazione Comunale di Seminara esprime la propria piena e sincera solidarietà al Sindaco di Cinquefrondi, Michele Conia, per il vile e inqualificabile atto subito.

Si tratta di un gesto gravissimo che colpisce non solo una persona, ma l’intero tessuto democratico e civile del nostro territorio. Questi atti intimidatori, che mirano a seminare paura e insicurezza, non devono e non possono trovare spazio nelle nostre comunità.

Siamo certi che il Sindaco Conia, con la determinazione e il coraggio che da sempre lo contraddistinguono, continuerà più forte di prima nel suo impegno a favore della legalità, della giustizia e della trasparenza.

Il Comune di Seminara si stringe attorno a lui e alla sua amministrazione, ribadendo che nessuna forma di violenza potrà mai fermare il lavoro di chi ogni giorno si spende per il bene comune e per un futuro migliore.

Il Sindaco di Seminara

Dott. Giovanni Piccol