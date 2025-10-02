Attacco a sinagoga di Manchester, 4 feriti. Colpito l’attentatore

MANCHESTER (REGNO UNITO) (ITALPRESS) – Quattro persone sono rimaste ferite nell’attacco a sinagoga di Manchester, nella zona di Crumpsall. Il presunto attentatore è stato colpito dalla polizia, intervenuta in seguito alla chiamata di un cittadino che aveva riferito di un veicolo che si stava dirigendo verso i pedoni. Sul posto anche diverse ambulanze per soccorrere i feriti. “La polizia è stata chiamata alla sinagoga della congregazione ebraica di Heaton Park, in Middleton Road, Crumpsall, da un cittadino, che ha dichiarato di aver visto un’auto dirigersi verso alcuni cittadini e che un uomo era stato accoltellato”, si legge nella dichiarazione della polizia. “L’individuo non ha avuto accesso all’edificio”, precisa la polizia. “Si tratta di un incidente grave, ma posso rassicurare che il pericolo immediato sembra essere passato”, ha detto il sindaco di Manchester, Andy Burnham.

L’attacco è avvenuto durante la festa ebraica dello Yom Kippur, il giorno più sacro del calendario religioso ebraico, durante il quale molti si recano in sinagoga. La sinagoga di Manchester, luogo di culto dal 1967, è frequentata dai fedeli ortodossi ashkenaziti. Il primo ministro Keir Starmer è stato informato dell’attacco e tornerà in anticipo il vertice della Comunità politica europea di Copenaghen e rientrerà a Londra a breve per presiedere, nel pomeriggio, una riunione del comitato di emergenza COBR del governo. “Sono sconvolto dall’attacco alla sinagoga di Crumpsall. Il fatto che sia accaduto durante lo Yom Kippur, il giorno più sacro del calendario ebraico, rende la cosa ancora più orribile. I miei pensieri sono rivolti ai cari di tutte le persone colpite e il mio ringraziamento va ai servizi di emergenza e a tutti i primi soccorritori”, ha detto il premier britannico.

