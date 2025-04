Assistenza sanitaria, protocollo d’intesa Ismett-Guardia di Finanza

PALERMO (ITALPRESS) – Ismett e il Comando Regionale della Guardia di Finanza di Palermo hanno sottoscritto un protocollo d’intesa volto a rafforzare la collaborazione istituzionale diretto, da un lato, a garantire ai militari del Corpo un accesso più efficace e mirato alle prestazioni sanitarie e, dall’altro, a consentire all’Istituto di poter inviare, attraverso canali dedicati, segnalazioni inerenti a profili di rischio economico-finanziari, nonchè di potersi avvalere, in casi di emergenza, del supporto dei mezzi aeronavali della Guardia di Finanza.

Grazie a questo accordo e attraverso una cabina di regia istituita presso il Poliambulatorio della Guardia di Finanza di Palermo, i finanzieri potranno trasmettere la propria documentazione clinica direttamente al referente sanitario del Corpo per essere poi sottoposta alle valutazioni di un team multidisciplinare, composto da professionisti della Direzione Sanitaria di Ismett e da medici delle stesse fiamme gialle, con l’obiettivo di avviare ai percorsi specialistici presso l’IRCCS Ismett i casi clinicamente indicati.

L’iniziativa punta a migliorare l’organizzazione dell’assistenza sanitaria, assicurando una presa in carico tempestiva e coerente delle situazioni meritevoli.

“Questo protocollo rappresenta un modello virtuoso di collaborazione tra istituzioni, che promuove l’integrazione delle competenze e l’utilizzo efficiente delle risorse, con l’obiettivo di offrire risposte sanitarie tempestive e di alta qualità al personale della Guardia di Finanza – ha dichiarato il dottor Angelo Luca, Direttore di Ismett -. Siamo orgogliosi di sostenere un’iniziativa che pone al centro la persona e rende omaggio all’impegno quotidiano di chi opera ogni giorno per collettività e la sicurezza del Paese”.

Parallelamente, la Guardia di Finanza assicurerà all’Istituto la possibilità di accedere ai mezzi aeronavali per il trasporto di emergenza di proprio personale e strumentazione al fine di fornire pronta e tempestiva risposta a situazioni sanitarie.

Il Generale Roberto Manna, Comandante Regionale Sicilia, ringraziando Ismett per l’accordo siglato, ha sottolineato l’importanza della sinergia istituzionale, in un settore così delicato come quello sanitario.

L’intesa si inserisce in una più ampia strategia di cooperazione interistituzionale, orientata allo sviluppo di soluzioni innovative in ambito sanitario e alla diffusione di buone pratiche organizzative.

– foto ufficio stampa Ismett –

(ITALPRESS).