Assalto al portavalori, la solidarietà di Mattiani e Caridi della Lega di Reggio Calabria
Dic 01, 2025 - redazione
Il vicecommissario provinciale della Lega, Bruno Caridi, e il commissario provinciale della
Lega, Giuseppe Mattiani, esprimono la loro più sincera vicinanza e solidarietà ai lavoratori del
portavalori coinvolti nel gravissimo assalto avvenuto sull’A2, nel tratto compreso tra Scilla e
Bagnara.
Il loro pensiero è rivolto a tutti coloro che ogni giorno svolgono un lavoro difficile, complesso e
carico di rischi, garantendo sicurezza e continuità a servizi essenziali per il territorio e per i
cittadini. La violenza e le modalità dell’attacco evidenziano con chiarezza quanto siano grandi il
coraggio, la professionalità e il senso del dovere che questi lavoratori mettono in campo
quotidianamente.
Caridi e Mattiani rivolgono inoltre un profondo ringraziamento alle forze dell’ordine, intervenute
con tempestività e competenza in una situazione estremamente delicata, dimostrando ancora una
volta dedizione e notevoli capacità operative.
Nel loro ruolo istituzionale ribadiscono l’impegno a sostenere ogni iniziativa utile a rafforzare la
sicurezza sul territorio e a tutelare chi opera in prima linea. La loro solidarietà va ai lavoratori
coinvolti e alle loro famiglie, con l’auspicio che episodi così gravi trovino una risposta rapida,
efficace e decisa da parte dello Stato.