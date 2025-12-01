Assalto al portavalori, la solidarietà di Mattiani e Caridi della Lega di Reggio Calabria

Il vicecommissario provinciale della Lega, Bruno Caridi, e il commissario provinciale della

Lega, Giuseppe Mattiani, esprimono la loro più sincera vicinanza e solidarietà ai lavoratori del

portavalori coinvolti nel gravissimo assalto avvenuto sull’A2, nel tratto compreso tra Scilla e

Bagnara.

Il loro pensiero è rivolto a tutti coloro che ogni giorno svolgono un lavoro difficile, complesso e

carico di rischi, garantendo sicurezza e continuità a servizi essenziali per il territorio e per i

cittadini. La violenza e le modalità dell’attacco evidenziano con chiarezza quanto siano grandi il

coraggio, la professionalità e il senso del dovere che questi lavoratori mettono in campo

quotidianamente.

Caridi e Mattiani rivolgono inoltre un profondo ringraziamento alle forze dell’ordine, intervenute

con tempestività e competenza in una situazione estremamente delicata, dimostrando ancora una

volta dedizione e notevoli capacità operative.

Nel loro ruolo istituzionale ribadiscono l’impegno a sostenere ogni iniziativa utile a rafforzare la

sicurezza sul territorio e a tutelare chi opera in prima linea. La loro solidarietà va ai lavoratori

coinvolti e alle loro famiglie, con l’auspicio che episodi così gravi trovino una risposta rapida,

efficace e decisa da parte dello Stato.