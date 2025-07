Asp Vibo, Cgil, “mancano 80 infermieri, 40 oss, 19 profili tecnici e 10 amministrativi”

Si è tenuta oggi a Vibo Valentia una conferenza stampa indetta da Fp Cgil Area Vasta e Cgil Area Vasta finalizzata a chiarire diverse criticità dell’Asp di Vibo Valentia.

Dalla reiterata richiesta di confronto ai commissari dell’Asp di Vibo, al fabbisogno di personale e all’interpretazione dei parametri del Dca 192, fino alla rinnovata domanda di essere edotti sullo stato dell’arte relativo al ripristino delle condizioni di legalità all’interno dell’azienda provinciale, questi sono alcuni dei nodi sviscerati all’interno della conferenza stampa tenuta a Vibo dal Segretario Generale Fp Cgil Area Vasta Franco Grillo, dal Segretario Generale Cgil Area Vasta Franco Grillo e dal Segretario Fp Cgil Area Vasta Luciano Contartese.

Al contrario di quanto affermato dai commissari dell’Asp di Vibo per i quali ci sarebbe personale in esubero, la Cgil ha ribadito l’importante lacuna di figure professionali. In particolare, mancano, secondo i dati raccolti dal sindacato, 80 infermieri, 40 oss, 19 profili tecnici e 10 amministrativi. Per il sindacato a spiegare la divergenza di numeri è l’interpretazione errata delle modalità di calcolo del fabbisogno che ha tenuto conto solo dei dati del personale aggiuntivo accantonando completamente quelli relativi al fabbisogno di base. Una prassi che riguarda anche altre Asp con un dato che per i soli infermieri porta ad una carenza di 2mila unità.

Il Segretario Generale Fp Cgil Area Vasta Grillo ha rinnovato ai commissari la richiesta di un incontro, chiedendo di conoscere quali azioni siano state messe in campo per intervenire sulle zone d’ombra che hanno portato al commissariamento dell’azienda sanitaria. Richiesta a cui si è unito anche il Segretario Generale Cgil Area Vasta Scalese secondo il quale le questioni amministrative e tecniche vanno affrontate con la straordinarietà che meritano.