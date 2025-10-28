Asp Reggio Calabria, accordo sindacale per risorse da destinare agli incarichi di funzione per il personale, disponibili 920 mila euro

Nel mentre all’ARAN si sottoscriveva il CCNL per il Comparto della Sanità per il triennio 2022-2024, nella giornata del 27 ottobre, presso la sede della Direzione Generale dell’ASP di Reggio Calabria si è tenuta una fondamentale trattativa sindacale che ha portato alla sottoscrizione dell’ipotesi di accordo relativa alle risorse da destinare agli incarichi di funzione per il personale del comparto dell’ASP di Reggio Calabria. In forza di tale accordo dopo i necessari passaggi burocratici, verranno resi disponibili per tale istituto 920.000,00 euro, oltre a circa mezzo milione di euro da destinare all’istituto dei Differenziali Economici di Professionalità (DEP) per l’anno 2025.

“Con l’accordo raggiunto oggi, mettiamo a disposizione dei professionisti del comparto ulteriori risorse, utili al riconoscimento ed alla valorizzazione delle tante professionalità che operano all’interno dell’ASP di Reggio Calabria”, è quanto dichiarato dal Direttore Generale dell’ASP di Reggio Calabria, Dr.ssa Lucia Di Furia. “Ci tengo a ringraziare – ha concluso – le OO.SS. del comparto (FP CGIL – CISL FP – UIL FPL – FIALS – NURSIND – NUSING UP) e le RSU, che hanno condiviso la proposta aziendale, suggerendo anche delle interessanti proposte migliorative che hanno trovato accoglimento. Grazie al lavoro ed al senso di responsabilità da tutti profuso, oggi siamo stati in grado di ottenere un risultato unanimemente condiviso, che consentirà di poter rafforzare l’organizzazione della nostra azienda anche a livello di comparto”