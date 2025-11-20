ARTICOLO 21, LUNEDI 24 NOVEMBRE ORE 15,00 INIZIA LA POPOLARE TRASMISSIONE DI LINO POLIMENI. OSPITE IN STUDIO IL DIRETTORE DI APPRODO LUIGI LONGO. VIDEOPRESENTAZIONE
Nov 20, 2025 - redazione
ARTICOLO 21: È ORA DI ROMPERE IL SILENZIO!
LUNEDI 24 NOVEMBRE ORE 15,00 INIZIA LA POPOLARE TRASMISSIONE DI LINO POLIMENI. OSPITE IN STUDIO IL DIRETTORE DI APPRODO LUIGI LONGO
CALABRESI, È IL MOMENTO DI SEGNALARE TUTTO QUELLO CHE NON VA: VIABILITÀ, LAVORO, INGIUSTIZIE, SANITÀ, CRIMINALITÀ.
SCRIVETE A REDAZIONE@LINOPOLIMENI.IT O INVIATE UN WHATSAPP AL 393 77 28 223.
VI ASPETTO ALLA PRIMA PUNTATA DI ARTICOLO 21, IN ONDA DAL 24 NOVEMBRE ALLE ORE 15:00 OGNI GIORNO IN DIRETTA DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ SU CANALE 12 TEN TV. LA VERITÀ DI LINO POLIMENI, SENZA PAURA!