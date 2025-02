“Artedanza Calabria”, Un’eccellenza della Danza sul territorio da 22 Anni. Foto

Artedanza Calabria, la scuola di danza che da 22 anni è un punto di riferimento nel panorama calabrese, ha appena concluso con successo un altro capitolo della sua lunga storia fatta di sacrifici, dedizione e passione. Non è la prima volta che la scuola partecipa a competizioni di alto livello: basta pensare alle 5 partecipazioni al campionato del mondo dal 2013 al 2017, che hanno consolidato il suo ruolo tra le realtà più competitive e rispettate del settore.

I risultati ottenuti dalla scuola sono la testimonianza di un impegno costante, che non è solo frutto delle capacità tecniche degli allievi, ma anche della guida appassionata e della visione della direttrice, la professoressa Fabiola Ciminello. Da anni, la professoressa Ciminello, attuale consigliere regionale della Fidesm, si spende con determinazione per promuovere e sviluppare l’agonismo in Calabria, dando alle nuove generazioni l’opportunità di emergere nel mondo della danza.

Accanto a lei, una squadra di maestri che ha contribuito in maniera determinante ai successi della scuola: tra questi, Laura Raso , Alessia Agostino e Antonino De Moro, che con la loro professionalità e passione hanno formato e guidato i giovani ballerini in questo percorso di crescita.

Il recente Campionato Regionale ha visto Artedanza Calabria come protagonista assoluta. Dopo un fine settimana intenso, che ha mescolato emozioni, stanchezza, sudore e tanta adrenalina, la scuola ha conquistato numerosi titoli, confermando ancora una volta la sua eccellenza nel panorama della danza.



I numerosi titoli conquistati dai solisti e dalle formazioni di Artedanza Calabria sono motivo di orgoglio per l’intera scuola. Tra i risultati più significativi:

• Solisti:

• Kira Maria Mammoliti, campionessa regionale nella categoria 4/7 anni (classe D), con il 1° posto sia in Modern Contemporaneo che in Jazz Dance.

• Elena Formica, vice campionessa regionale nella stessa fascia di età (4/7 anni, classe D), con il 2° posto in Jazz Dance.

• Maya Sorbara, campionessa regionale 8/9 anni (classe D), con il 1° posto in Modern Contemporaneo.

• Carol Panaia, campionessa regionale nella categoria 8/12 anni (classe C), con il 1° posto in Jazz Dance e il 2° posto in Modern Contemporaneo.

• Chiara Filardo, campionessa regionale nella categoria 13/16 anni (classe C) con il 1° posto in Jazz Dance e vice campionessa regionale con il 2° posto in Modern Contemporaneo.

• Martina Carrano, campionessa regionale nella categoria 13/16 anni (classe C), con il 1° posto in Modern Contemporaneo.

• Gruppi:

• Under 15 (C), 1° posto con la coreografia “I said it” in Modern Contemporaneo.

• Under 11 (C), 1° posto con le coreografie “The Forest” (Modern) e “Come di” (Jazz).

• Under 9 (D), con 1° posto per la coreografia “Potenza” (Modern), 3° posto per “Oceano” (Modern), 1° posto per “Ricordati di Me” (Modern), 1° posto per “Taxi” (Jazz), e 3° posto per “Hello Kitty” (Jazz).

• Under 6 (C), con 1° posto per le coreografie “Wonderful Life” (Modern) e “Mezzo Rotto” (Jazz).

Questi risultati sono il frutto di anni di lavoro, in cui la costanza, la dedizione e il sacrificio hanno reso Artedanza Calabria una delle scuole di danza più rispettate del territorio.

La professoressa Fabiola Ciminello, visibilmente emozionata, ha voluto esprimere un sentito ringraziamento a tutto il suo instancabile staff, ai ballerini e alle loro famiglie. “Sono grata per tutti questi successi”, ha dichiarato, “e per il continuo supporto che ricevo da chi crede in questa arte magica. Ogni traguardo raggiunto è il risultato di un lavoro di squadra, che coinvolge non solo i ballerini, ma anche le famiglie e tutti i professionisti che contribuiscono a far crescere ogni singolo allievo”.

Con 22 anni di esperienza alle spalle e una lunga serie di successi, Artedanza Calabria continua a guardare al futuro con ottimismo, pronta a scrivere nuove pagine di una storia fatta di passione, sacrificio e straordinaria professionalità.