Arte, solidarietà e impegno sociale: riconoscimento a Dominga Pizzi e Graziano Tomarchio a Pizzo

Dic 21, 2025 - redazione

In occasione della Solenne Celebrazione Eucaristica svoltasi presso il Presidio Ospedaliero di Pizzo, la Cooperativa Sociale Onlus “La Voce del Silenzio” ha conferito un riconoscimento a Graziano Tomarchio, editore, e a Dominga Pizzi, giornalista, per il loro costante impegno a favore delle cause sociali del territorio.
La premiazione, curata dal dott. Francesco La Torre, Responsabile dell’Unità Organizzativa di Riabilitazione Psichiatrica, ha inteso valorizzare il contributo di chi, attraverso l’informazione e l’editoria, dà voce alle fragilità e promuove una cultura dell’inclusione e della solidarietà.
A rendere il momento particolarmente significativo è stato il dono realizzato dagli utenti della cooperativa: un piatto dipinto a mano raffigurante la Natività, frutto di un percorso di impegno, creatività e dedizione, simbolo autentico dei valori che animano l’attività quotidiana della Voce del Silenzio.
Un riconoscimento che ha unito spiritualità, arte e impegno civile, testimoniando ancora una volta come la collaborazione tra istituzioni, mondo del sociale e informazione possa generare valore e coesione per l’intera comunità.

