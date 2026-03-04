Arrestato un 55enne per coltivazione e detenzione di marijuana in Calabria

Nel primo pomeriggio di sabato 21 febbraio 2026, una mirata attività investigativa dei Carabinieri della Stazione di Sellia Marina, coadiuvati dal Nucleo Cinofili di Vibo Valentia, ha portato all’arresto di un 55enne del posto, gravemente indiziato della commessione del reato di coltivazione, produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

All’interno del suo appartamento, sottoposto a perquisizione domiciliare per l’odore di marijuana proveniente dai piani superiori, segnalato dal cane, i Carabinieri hanno rinvenuto due serre artificiale perfettamente allestite, contenenti sei piante di marijuana in crescita, dotate di sistemi autonomi di aerazione, illuminazione e ventilazione. In un’altra stanza, adibita a deposito, sono stati rinvenuti oltre 2000 semi di cannabis e circa 1 kg di marijuana essiccata, parte della quale già suddivisa in barattoli. Recuperato anche materiale per il confezionamento e la pesatura, ritenuto indicativo della finalità di spaccio.

All’esito del giudizio di convalida, l’arresto è stato convalidato, ma non sono state applicate misure cautelari.

Il procedimento penale è tuttora pendente nella fase delle indagini preliminari.