Arrestato un 18enne nel Reggino, a bordo di un monopattino tenta di disfarsi della droga

Ancora un duro colpo al traffico di droga in città. I Carabinieri della Compagnia di Reggio Calabria, nel corso di un servizio notturno di pattuglia, hanno arrestato un giovane di 18 anni sorpreso in flagranza di reato, con sostanza stupefacente pronta per essere spacciata.

Tutto accade nel cuore della notte, nel quartiere di Catona. I militari della Stazione, impegnati nel controllo del territorio, notano due ragazzi a bordo di un monopattino elettrico aggirarsi con atteggiamento sospetto. Alla vista dei militari dell’Arma, uno dei due tenta di disfarsi in fretta di un involucro lanciandolo sul ciglio della strada. Ma i carabinieri intervengono con tempestività, bloccano i due e recuperano immediatamente quanto abbandonato.

Il contenuto non lascia dubbi: oltre 11 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi pronte per la vendita, insieme a un’ingente somma in contanti in banconote di vario taglio. I due vengono identificati: già noti alle forze dell’ordine per numerosi precedenti. A finire in manette è il 18enne, ritenuto responsabile del possesso della droga, mentre tutto il materiale viene sequestrato.

L’operazione si inserisce in una più ampia strategia di prevenzione e contrasto allo spaccio portata avanti dai Carabinieri nella provincia di Reggio Calabria. Un’azione costante e determinata, volta a colpire le piazze di spaccio e a garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

Trattandosi di procedimento in fase di indagini preliminari, per il giovane vige il principio di non colpevolezza fino a condanna definitiva.